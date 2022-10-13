Казахстан увеличил экспорт в Россию

13 окт. 18:19

Россия и Казахстан с января по август 2022 года увеличили товарооборот на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Институт экономических исследований Миннацэкономики Казахстана.

Там же отметили, что экспорт в Россию из Казахстана за 8 месяцев вырос на 8,6%, до $5 млрд. Он обосновывается увеличением поставок урана на 97% - на $256,4 млн (с $264,2 до $520,6 млн), оксидов и гидроксидов алюминия в 2,5 раза - на $149,2 млн (с $102,7 до $251,9 млн), телефонных аппаратов в 88,6 раза - на $130,6 млн (с $1,5 до $132,1 млн), вычислительных машин в 215,7 раза - на $101,7 млн (с $0,5 до $102,2 млн).

Импорт из России в Казахстан за январь-август увеличился на 2,3%, составив $11 млрд. Основными товарами импорта стали полуфабрикаты из нелегированной стали ($260,4 млн), руды, концентраты драгметаллов ($243,9 млн), прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие ($208,6 млн), золото необработанное/полуобработанное/ порошок ($197,7 млн), нефтепродукты ($191,1 млн).