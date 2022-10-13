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"Газпром" приступит к детальному обсуждению расширения "Турецкого потока" на следующей неделе

&quot;Газпром&quot; приступит к детальному обсуждению расширения &quot;Турецкого потока&quot; на следующей неделе

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что детальное обсуждение расширения "Турецкого потока" и создания газового хаба в Турции начнется незамедлительно.

В четверг на встрече Путина и Эрдогана в Астане присутствовал Миллер, сообщает Первый канал.

"Турецкая сторона проявила, конечно же, очень большой интерес. Договорились с нашими коллегами, в частности, на корпоративном уровне и с министром энергетики Турции о том, что диалог начнем очень-очень быстро, буквально с начала следующей недели. И перейдем уже к абсолютно конкурентному обсуждению объемов и сроков реализации проекта", - поделился глава "Газпрома".

Ранее российский лидер выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба как альтернативы другим центрам определения цены газа в Европе.

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