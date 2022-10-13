Продажу спиртного у мечетей и церквей хотят запретить в Дагестане

13 окт. 17:50

Городское собрание Дербента обратилось к Народному собранию Дагестана с требованием запретить реализацию алкоголя возле мечетей, церквей и других культовых сооружений. Документ опубликован на сайте горсобрания.

В парламент региона внесут законопроект о внесении изменении в закон "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Дагестан".

Депутаты предложили дополнить часть 4 статьи 2 закона следующим абзацем: "На территориях, прилегающих к мечетям, храмам, церквям и (или) иным культовым комплексам, не допускается розничная продажа алкогольной продукции".