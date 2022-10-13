Следственный комитет открыл кадетский корпус в Севастополе

13 окт. 17:48

Торжественное открытие кадетского корпуса Следственного комитета РФ состоялось в четверг в Севастополе, в нем принял участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

"Силами Минобороны России в городе Севастополь завершено строительство кадетского корпуса Следственного комитета РФ им. Истомина, торжественное открытие которого состоялось сегодня с участием замминистра обороны РФ Тимура Иванова, губернатора Севастополя Михаила Развожаева и руководителя управления воспитательной работы СК РФ Сергея Петрова", - информирует Минобороны России.

Петров получил символический ключ от нового комплекса кадетского корпуса.

Учебное заведение рассчитано на 200 человек, комплекс был построен за полгода. Общая площадь объекта превышает 12,5 тыс кв м, в него входят учебный и административный корпуса, спальный модуль и столовая.