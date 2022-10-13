Сербия не будет вводить санкции против России и готова противостоять давлению ЕС

13 окт. 17:39

Сербия готова к давлению Евросоюза за отказ от антироссийских санкций, сообщила премьер-министр Ана Брнабич. Такой будет политика и нового состава правительства страны, который будет сформирован в ближайшее время.

"Будет ли рассматриваться вопрос санкций в отношении РФ? Будет продолжение давления на республику Сербию. <…> …это неизбежная тема в ходе каждой встречи, которую проводим со странами-членами ЕС, самим Евросоюзом, постоянной делегацией ЕС и другими странами, включая Японию и Сингапур", - заявила премьер на брифинге в четверг.

"Но мы остаемся при нашей позиции – санкции в отношении РФ не отвечают интересам республики Сербии и не являются чем-то, что поддерживает наш народ», - отметила она.

Брнабич напомнила, что сербский народ «сам был объектом санкций в 1990-х годах», и в Сербии знают, «что люди из-за этого терпят, и что это не оказывает влияния на политику, намерения или поведение государства".