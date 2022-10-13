МИД РФ: абсурд Парижа говорит о его незаинтересованности в установлении мира на Южном Кавказе

13 окт. 17:25

Франция, пытаясь вбить клин в отношения России с Азербайджаном и Армении, обесценивает свой авторитет на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

"Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе", - говорится в сообщении.

В ведомстве назвали заявления президента Франции Эммануэля Макрона об "использовании Москвой карабахского конфликта для дестабилизации Южного Кавказа" вопиющими и абсолютно неприемлемыми. В МИД подчеркнули, что подобные выпады со стороны Запада идут в русле антироссийской линии на демонизацию России.

"Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль", - отмечается в тексте.

Там же напомнили, что Россия, в отличие от Франции в период обострений между Баку и Ереваном на практике содействовала урегулированию конфликту, внеся ключевой вклад в подписание трехстороннего заявления глав Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, которое положило конец кровопролитию.

"Размещенный в соответствии с указанной договоренностью миротворческий контингент остается гарантом безопасности в регионе. Миротворцы эффективно предотвращают инциденты в зоне своей ответственности, помогают налаживать мирную жизнь – доставлять гуманитарную помощь, восстанавливать инфраструктуру. При их содействии 53 тыс беженцев вернулись домой, передано более 2 тыс тел погибших, возвращено в общей сложности 146 удерживаемых лиц, обезврежено свыше 25 тыс взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В МИД упомянули, что именно Россия запустила работу по нормализации двусторонних отношений и при ее участии продолжаются активные усилия по продвижению мирной повестки на основе заявлений лидеров стран от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

"В частности, предпринимаются шаги по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, заключению мирного договора, налаживанию диалога по линии общественности и экспертов", - добавили в министерстве.