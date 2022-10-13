В Таджикистане до весны будут экономить электричество

13 окт. 17:17

Населения Таджикистана призывают сократить потребление электричества этой зимой, сообщает национальный энергетический холдинг "Барки точик".

"Компания и акционерное общество "Сети распределения электроэнергии" никогда не были сторонниками ограничения подачи электроэнергии и оставления людей без электроэнергии. Однако ситуация сегодня требует этого. Исходя из этого, просим всех вас экономно и рационально использовать электроэнергию на работе и в своих домах, вносить вклад в электроснабжение страны в зимнее время года", - обратилась к населению компания.

Выработка электроэнергии из водных ресурсов снижена в осенне-зимний сезон из-за сокращения водных ресурсов в бассейне формирования реки Вахш. Нехватка электроэнергии также связана с ростом потребностей населения и социально-экономической сферы.

Этой зимой Таджикистану может не хватить свыше 1 млрд киловатт-часов энергии.