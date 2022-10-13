В Иране заявили, что миссия ЕС на Кавказе принесет угрозу миру в регионе

13 окт. 17:10

Баку и Ереван должны решать проблемы в рамках Московских договоренностей и принципа территориальной целостности, сообщил бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин, говоря о направлении ЕС гражданской миссии на армяно-азербайджанскую границу.

Он отметил, что участие США и Европы в жизни региона будет представлять серьезную угрозу миру и безопасности.

"Двустороннее же решение проблем между Азербайджаном и Арменией без вмешательства стран за пределами региона пойдет на пользу миру и безопасности", - цитирует его Trend.