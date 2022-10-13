Карты "Мир" заработали на канатках "Эльбруса"

13 окт. 16:45

На канатных дорогах всесезонного горного курорта "Эльбрус" заработала оплата банковской картой, в том числе - отечественной платежной системы "Мир", - рассказали в пресс-службе единого института управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ".

"Для удобства наших гостей мы цифровизируем сервисы на курортах Кавказ.РФ. Совсем недавно ввели на "Эльбрусе" систему проходов для туристов с использованием QR-кодов, сейчас протестировали и ввели оплату банковской картой - теперь не нужно стоять в очереди за прогулочными билетами. Этот опыт планируем применить и на других наших курортах - "Архызе", "Ведучи" и строящемся в Северной Осетии "Мамисоне", - отметил генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев, передает ТАСС.

Также банковской картой можно будет оплатить и полный туристический билет "Азау - Гарабаши" и подняться на самый верх, к высоте 3 847 м.

Ограничений по количеству покупок на одну банковскую карту нет, путешествуя с семьей или друзьями, можно оплатить проезд по очереди, а вот купить по карте детский или любой льготный билет пока нельзя – для этого нужно будет обратиться в кассу курорта.