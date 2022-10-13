Путин и Алиев обсудили в Астане мир на Южном Кавказе

13 окт. 16:33

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Астане. Встреча проходит "на полях" Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В начале встречи Путин подчеркнул, что регулярно встречается с Ильхамом Алиевым, "и всегда есть о чем поговорить". Глава государства обратил внимание на "достаточно большой объем взаимодействия по очень разным направлениям".

"Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Азербайджана, товарооборот растет, в прошлом году вырос на порядка 14%, в этом году за первые 7 месяцев еще 7% с лишним. $4,5 млрд инвестиций в экономику Азербайджана вложили наши экономические операторы. Регулярно встречаются сопредседатели межправкомиссий, работа идет по предложенному вами плану, рассчитанному до 2024 года включительно, по ряду перспективных интересных проектов", - поведал президент РФ.

"Естественно, мы всегда в поле зрения держим и вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, и этим случаем воспользуемся для того, чтобы по всем этим вопросам переговорить еще раз и сверить часы", - указал российский лидер.

Ильхам Алиев также констатировал, что встречи глав России и Азербайджана проходят регулярно. "Буквально недавно в Санкт-Петербурге, до этого в прошлом месяце в Самарканде. Настолько динамично развиваются наши отношения, что есть всегда необходимость, как вы сказали, сверить часы по многим вопросам. Мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами. Они вышли, я думаю, на самый высокий уровень, на уровень союзнического взаимодействия, и по многим вопросам мы очень активно продвигаемся", - подчеркнул он.

"Вы отметили, хочу подтвердить, по торгово-экономическим связям рост товарооборота есть. Те проекты, которые сейчас мы наметили и согласовали на предыдущих встречах, позволит нам еще больше нарастить взаимную торговлю. А также и вопросы, связанные с транспортом, с энергетикой, с сотрудничеством в гуманитарной сфере - по всем направлениям мы видим позитивную динамику", - указал Ильхам Алиев.

Он обратил внимание на то, что на каждой встрече с Владимиром Путиным рассматриваются региональные вопросы - вопросы безопасности, достижения мира. "Сегодня мы об этом тоже поговорим. Мы настроены на долгосрочный мир и считаем, что со своей стороны, предложили достаточно конструктивные тезисы, чтобы этот мир был, наконец, достигнут", - подчеркнул президент Азербайджана.

Как заявил накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств обсудят не только сотрудничество, но и армяно-азербайджанские отношения. По его словам, Россия планирует предложить Армении и Азербайджану очередной трехсторонний саммит.