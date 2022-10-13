В Минводах построят две высотки для жителей аварийных домов

13 окт. 16:27

В скором времени в ставропольских Минводах будут построены два многоквартирных дома, предназначенных для переселения в них из ветхого и аварийного жилья более 220 человек. - сообщили сегодня в краевом Минстрое.

"В городе построят два многоквартирных дома, в которые из аварийного жилья переедут 222 человека. Первый дом будет восьмиэтажным, второй - девятиэтажным. На придомовой территории возведут собственную котельную, установят детские и спортивные площадки, организуют зоны отдыха, парковочные места. Кроме того, планируется выполнить озеленение территории и посадить деревья, а также декоративные кустарники", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Строительство начнется уже нынешней осенью. "Необходимо выстроить работу так, чтобы люди как можно скорее смогли получить новое качественное жилье, а мы с вами начали работу по другим объектам, где необходимо переселение", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Ставропольский край взял на себя обязательство досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья. Она должна быть завершена в регионе до конца 2023 года, новым жильем обеспечат около 1,7 тыс человек.