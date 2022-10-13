Эрдоган пригласил Лукашенко в Анкару

13 окт. 16:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в ходе встречи в Астане предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко в ближайшее время посетить Анкару. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

По ее словам, встреча с Эрдоганом была "заранее очень серьезно" подготовлена, несмотря на то, что она проводилась на полях саммита СВМДА.

Эйсмонт оценила переговоры лидеров Турции и Беларуси как "очень насыщенные".

"И по их ходу неожиданно возникло предложение в ближайшее время встретиться и продолжить разговор в Анкаре. Это президенту Беларуси предложил турецкий лидер", - цитирует пресс-секретаря белорусского лидера БелТА.