Лайнеры Red Wings будут летать из Махачкалы в Новый Уренгой

13 окт. 16:10

Авиакомпания Red Wings с 16 ноября открывает новые авиарейсы: ее лайнеры SSJ100 соединят Махачкалу, Уфу и Новый Уренгой, - сообщили сегодня в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

"Прямые регулярные рейсы будут выполняться один раз в неделю по средам. Вылеты из аэропорта столицы Башкортостана Уфы в 17:55 по местному времени с прилетом в аэропорт Махачкалы в 18:50 мск (время полета – 2 часа 55 минут). Обратно вылеты из аэропорта Махачкалы в 19:40 по мск с прилетом в аэропорт Уфы в 00:30 по местному времени (длительность полета – 2 часа 50 минут).

Вылеты из махачкалинского аэропорта в 6:40 по мск с прилетом в аэропорт Нового Уренгоя в 13:05 по местному времени (время полета – 4 часа 25 минут). Обратно вылеты из аэропорта Нового Уренгоя в 14:05 по местному времени с прилетом в аэропорт Махачкалы в 16:45 ч. мск (длительность полета – 4 часа 40 минут)", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Дагестан".

Количество направлений Red Wings из базового аэропорта Махачкалы вырастет теперь до 11, лайнеры авиакомпании уже летают из Махачкалы в Екатеринбург, Челябинск, а также в Анталью, Бухару, Дубай, Наманган, Стамбул, Ташкент и Ургенч.