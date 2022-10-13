В КЧР обсудят механизмы гражданского согласия 

13 окт. 16:00

Более 40 экспертов со всей страны обсудят на круглом столе в Карачаево-Черкесии вопросы достижения гражданского согласия между народами России, сообщает в региональное министерство.

«Северо-Кавказская государственная академия совместно с министерством Карачаево-Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати 14−15 октября проведут круглый стол «Механизмы утверждения российской идентичности и гражданского согласия многонационального народа Российской Федерации: региональные аспекты», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках круглого стола, как ожидается, выступающие затронут темы национальной идентичности, принципы нерушимости гражданского согласия многонационального народа РФ, а также поговорят о современных образовательных технологиях в формировании российской идентичности и патриотизма.