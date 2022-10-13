Песков: в России задержали диверсантов при попытке подорвать "Турецкий поток"

13 окт. 15:58

В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать газопровод "Турецкий поток", - сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек было арестовано, хотели взорвать на нашей территории наш объект", - сказал он, передает Telegram-канал "Вы слушали Маяк".

Напомним, "Турецкий поток" - экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы, его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров газа в год.