Экс-главу мэрии Черкесска заподозрили в продаже городской земли

13 окт. 15:39

Карачаево-черкесские следователи возбудили уголовные дела в отношении бывшего начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Черкесска и двух его подельников по фактам незаконного оформления прав собственности на муниципальные земельные участки, - сообщает МВД по Карачаево-Черкесии.

Следствием установлено: в 2017 году чиновник городской мэрии, его знакомый и кадастровый инженер оформляли права собственности на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, зная о том, что на этих участках нет строений, что является нарушением земельного законодательства. Земли приобретались по цене, заниженной в тысячу раз, - передает "Интерфакс".

Правоохранители выявили девять таких фактов, размер ущерба по ним мэрии города превысил 41 млн рублей.

Уголовные дела в отношении подозреваемых возбуждены по статьям "мошенничество в особо крупном размере" и "пособничество в мошенничестве".

Бывший чиновник заключен под стражу, а двое его соучастников находятся под подпиской о невыезде.