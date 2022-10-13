Путин встретился с Жапаровым и Рахмоном в Астане

13 окт. 15:33

Трехсторонняя встреча президентов России, Кыргызстана и Таджикистана прошла на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Мы давно собирались в таком составе собраться, договаривались об этом. На полях сегодняшнего мероприятия, наконец, такая встреча организована. Хочу вас поблагодарить за то, что вы дали согласие поговорить, встретиться в таком формате", - обратился Владимир Путин к Садыру Жапарову и Эмомали Рахмону.

Российский лидер отметил, что и Кыргызстан, и Таджикистан - близкие союзники России, ее стратегические партнеры, с которыми ведется тесная совместная работа в рамках международных организаций.

Путин напомнил, что в России живут, учатся и работают, миллион граждан Кыргызстана и два миллиона граждан Таджикистана.