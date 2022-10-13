В Париже ограничили покупку бензина

13 окт. 15:24

В Париже введен лимит в 50 евро на покупку бензина на фоне нехватки топлива из-за забастовок. Центре французской столицы выстроились очереди к заправочным станциям, так как топливо быстро заканчивается.

«На площади Трокадеро в Париже в четверг наблюдается длинная очередь из автомобилей и мотоциклов, желающих заправиться. Движение из-за большого скопления транспортных средств на этом участке затруднено», - передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, очередь к автозаправочной станции регулируют полицейские.