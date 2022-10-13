Через год более половины автодороги "Кавказ" в Дагестане будет четырехполосной

13 окт. 15:23

Специалисты проводят в Дагестане ремонт федеральной трассы "Кавказ", уже в 2024 году протяженность четырехполосных дорог в регионе увеличится более чем вдвое, - сообщили сегодня в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"На сегодняшний четыре полосы имеют 65 км автодороги (23,5%). ...В 2024 году более 50% протяженности автодороги "Кавказ" в Дагестане станут четырехполосными. Активными темпами продолжается капитальный ремонт семи загруженных участков федеральной автодороги. Из 78 км на 33 км работы ведут с опережением графика под Хасавюртом, на маршрутных отрезках Учкент - Алмало и Избербаш - Инчхе", - рассказали в управлении, передает ТАСС.

В работах задействовано 550 дорожных рабочих и 350 единиц спецтехники. Итогом капремонта станет повышение уровня транспортной и экологической безопасности, сокращение времени в пути вдвое, а также своевременная доставка грузов на популярном туристическом и логистическом направлении.