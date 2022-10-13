В Кисловодске восстановят Комсомольский парк 

13 окт. 15:06

В ставропольском городе-курорте Кисловодске проведут реновацию парка имени Ленинского комсомола, который не функционирует с начала 1990-х годов, сообщает пресс-служба администрации Кисловодска.

Уточняется, что работы начнутся в 2023 году, в результате площадь парка увеличится до 35 гектаров. «Новый проект модернизации Комсомольского парка сейчас проходит государственную экспертизу. К работам по благоустройству планируется приступить уже в начале 2023 года и завершить в течение двух лет», - сказал глава города Евгений Моисеев.

По его словам, популярная в советское время территория отдыха увеличится на 23 гектара и в итоге составит 35 гектаров. К парку присоединят дополнительные территории, где установят различные семейные развлекательные объекты, передает ТАСС.