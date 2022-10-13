Новак: Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен

13 окт. 15:03

Россия не будет поставлять нефть странам, которые пытаются ограничить стоимость сырья различными потолками, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе.

"Непонятно, откуда эта цифра взялась, могут все что угодно говорить. Цена должна рыночным способом формироваться исходя из баланса спроса и предложения", - сказал он, комментируя новости о возможном потолке цен на российскую нефть в $60 за баррель.

"Четко было сказано, что мы не будем поставлять нефть в страны, которые будут использовать потолок цен», - акцентировал внимание он, передает ТАСС.