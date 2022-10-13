Молодая девушка погибла в трагедии с фонтаном в парке в Тбилиси

13 окт. 15:01

Ушла из жизни девочка-подросток, пострадавшая от удара током в фонтане в тбилисском парке Ваке.

Она умерла уже в больнице, куда ее и еще двух тинейджеров пришлось отвезти после того, как они спустились в фонтан за попавшим туда мячом, и их ударило током.

"Мы все шокированы. Это огромная ответственность всех и, безусловно, всем будет дан соответствующий ответ… Следствие начато, вовлечены все соответствующие ведомства и, безусловно, все будут наказаны в рамках закона", - цитирует слова мэра города Кахи Каладзе Sputnik Грузия.

По его данным, главным подрядчиком была компания "Грин сервис", перед открытием отремонтированного фонтана соответствующие службы проверили его.

Соболезнования семье погибшей выразил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Сложно найти слова, чтобы передать боль, которую испытываю из-за случившейся в парке Ваке трагедии. В эти тяжелейшие минуты от всего сердца соболезную членам семьи погибшего подростка, выражаю сочувствие и поддержку близким и друзьям", - сказано в его заявлении.

Гарибашвили также пообещал, что расследование установит причины трагедии, виновные понесут наказание в рамках закона.