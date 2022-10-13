Эрдоган стал еще ближе к Путину

Не прошло и месяца после масштабного саммита ШОС в Самарканде с участием руководителей основных стран Азии, как они собрались на еще одно совместное мероприятие – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Одной из центральных встреч снова становятся переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Тем для обсуждения по-прежнему много. Главные – экономика, энергетика и Украина.

До начала украинского кризиса Турция считалась важным газовым партнером России. Поставки шли по газопроводу "Голубой поток" по дну Черного моря. Однако с 2014 года и тем более после февраля 2022 года значение Анкары выросло в разы. Турция заменила в качестве покупателя и посредника Болгарию, согласившись построить "Турецкий поток" взамен забракованному Софией и Еврокомиссией "Южному потоку".

После начала специальной военной операции России на Украине Европа – главный покупатель российского газа – заявила о желании от него избавиться. Германия так и не открыла "Северный поток-2", а затем состоялась диверсия на СП-2 и СП-1. На этом фоне по "Турецкому потоку" бесперебойно идут поставки. Турция и не думает вводить санкции против РФ. Более того, Турция может стать хабом для перепродажи российского газа.

На переговорах с Эрдоганом в Астане Путин назвал Турцию "надежным партнером" и предложил создать на ее территории газовый хаб, который будет работать "без политической окраски". Об этом же президент РФ заявил на открытии Российской энергетической недели вчера: "Утраченный объем транзита по “Северным потокам”, по дну Балтийского моря мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры".

Сложнее обстоят дела с Украиной. Турция с первых недель конфликта пытается стать посредником и помочь в его решении. Эрдоган постоянно инициирует встречу Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Однако дальше стамбульской встречи на уровне делегаций Украины и России пока продвинуться не удалось. Но турецкий лидер не сдается. На саммите в Астане он еще раз призвал к справедливому завершению конфликта. Эрдоган верит в наличие дипломатических рычагов урегулирования вопреки всем трудностям.

"Все мы – на региональном и глобальном уровнях ощущаем последствия кризиса в Украине. Я много раз говорил, что справедливый мир может быть достигнут лишь путем дипломатии. В войне не будет победителей, а у справедливого мира нет проигравших", - отметил Эрдоган, призвав продолжать диалог.

После речи Путина о готовности к мирным переговорам пространство для маневра у Эрдогана возросло. Теперь он может аргументировать тем, что "Россия хочет мира, а в эскалации виновата Украина и НАТО".

Доверие между РФ и Турцией на этом фоне продолжает укрепляться. Это не только сотрудничество по газу, но и зерновая сделка. "Стамбульское соглашение по поставкам украинского зерна через Черное море и состоявшийся в прошлом месяце обмен пленными являются очередными успехами", получившими признание во всем мире, заявил Эрдоган. В свою очередь, Путин отметил, что страны, получающие украинское зерно, должны быть благодарны турецкому лидеру.

Присутствующие в Астане лидеры других 25 государств (кроме Турции и РФ) тоже настроены на мирное решение конфликта. Так что совпадающий настрой Турции и России на урегулирование при поддержке ведущих игроков в Азии получает дополнительную силу,