Германия получила первый газ из Франции

13 окт. 14:50

Французский газотранспортный оператор GRTgaz впервые приступил к поставкам газа напрямую в Германию, Берлин же помогает Парижу компенсировать дефицит электричества, передает Bloomberg.

"В случае нормальной зимы мы достаточно оптимистичны в отношении нашей способности удовлетворить спрос во Франции, поддержать производство электроэнергии и обеспечить европейскую солидарность", - пояснил исполнительный директор GRTgaz Тьерри Трув.

Новые мощности в восточном направлении входили в соглашение между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, посвященное борьбе с энергетическим кризисом.