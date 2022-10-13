Мишустин: Крым получит миллиард на развитие энергоструктуры

13 окт. 14:46

Российское правительство дополнительно выделит Крыму 1 млрд рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"На заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики мы приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще 1 млрд рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства, передает РИА Новости.

Средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования и на установку современных приборов учета, а также на оснащение персонала всеми необходимыми техническими средствами.

Финансирование будет направлено и на усиление защищенности сетевых и других объектов, благодаря чему будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, - отметил глава правительства.