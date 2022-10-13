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Мишустин: Крым получит миллиард на развитие энергоструктуры

Мишустин: Крым получит миллиард на развитие энергоструктуры

Российское правительство дополнительно выделит Крыму 1 млрд рублей на энергетическую инфраструктуру, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"На заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики мы приняли решение дополнительно поддержать энергетическую инфраструктуру полуострова. На эти цели выделим российскому субъекту  в текущем году еще 1 млрд рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства, передает РИА Новости.

Средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования и на установку современных приборов учета, а также на оснащение персонала всеми необходимыми техническими средствами.

Финансирование будет направлено и на усиление защищенности сетевых и других объектов, благодаря чему будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, - отметил глава правительства.

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