Совбез Киргизии лишь перенес учения ОДКБ

13 окт. 14:28

Военные учения ОДКБ, которые должны были пройти на территории Киргизии, не отменяются – они перенесены на более поздний срок, - заявил секретарь киргизского Совбеза Марат Иманкулов, сообщил медиаштаб при правительстве республики.

"Мы их перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была выполнена 99,9%. После отмены учений в соцсетях пишут, что тем самым мы отвергаем ОДКБ. Ничего подобного! ОДКБ дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны. У нас нет никаких противоречий", - цитирует Иманкулова медиаштаб, передает ТАСС.

Руководство ОДКБ "с пониманием отнеслось к решению Кыргызстана перенести октябрьские учения на Иссык-Куле", - заверил секретарь Совбеза.

Напомним, учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2022" должны были пройти с 10 по 14 октября на горном полигоне "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области Киргизии, но за несколько дней до их начала Бишкек отказался проводить мероприятие. Как пояснил впоследствии зампред кабмина республики Эдиль Байсалов, такое решение было принято в связи с недавним вооруженным конфликтом на границе республики с Таджикистаном, и сейчас просто нужно время, чтобы "остыла кровь".