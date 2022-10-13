Путин озвучил Эрдогану перспективы создания газового хаба в Турции

13 окт. 14:26

Предлагаемый к созданию в Турции газовый хаб может стать площадкой для определения справедливой, неполитизированной цены на газ, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прошла "на полях" СВМДА в Астане.

"В ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос - вопрос ценообразования", - пояснил российский лидер.

Он отметил, что в данный момент цены на голубое топливо находятся на "заоблачном" уровне, а в случае создания хаба их можно было бы регулировать в рамках обычных рыночных механизмов, "без всякой политической окраски.

Глава государства уточнил, что накануне на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве состоялись консультации с министром энергетики Турции, руководством турецкой Botas и "Газпромом".

"Я сказал об этом публично: если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, [мы] могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы", - напомнил Владимир Путин.

Президент России также констатировал, что на данный момент Турция - самый надежный маршрут для поставок газа жителям Европы. "Поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объеме. В соответствии с вашими заявками мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей позиции, господин президент, вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы "Турецкий поток", - сказал он.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что турецкая сторона весьма позитивно отреагировала на предложение создать новый газовый хаб, проявив заинтересованность в этом вопросе.