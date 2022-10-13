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Дон будет развивать авиасообщение с регионами Северного Кавказа

Дон будет развивать авиасообщение с регионами Северного Кавказа

Ростовская область планирует с 2023 года начать развитие авиасообщения с Ингушетией и Чечней, сообщили в Агентстве инвестиционного развития Ростовской области.

Уточняется, что соответствующее соглашение между регионами было подписано на международном форуме «Дорога-2022». «На международном форуме „Дорога-2022“ достигнуты договоренности о развитии пассажирских авиаперевозок между Ростовской областью и двумя регионами Северного Кавказа — Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», - говорится в сообщении.

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