Дон будет развивать авиасообщение с регионами Северного Кавказа

13 окт. 14:15

Ростовская область планирует с 2023 года начать развитие авиасообщения с Ингушетией и Чечней, сообщили в Агентстве инвестиционного развития Ростовской области.

Уточняется, что соответствующее соглашение между регионами было подписано на международном форуме «Дорога-2022». «На международном форуме „Дорога-2022“ достигнуты договоренности о развитии пассажирских авиаперевозок между Ростовской областью и двумя регионами Северного Кавказа — Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», - говорится в сообщении.