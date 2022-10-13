На границе с Азербайджаном пройдут учения КСИР

13 окт. 14:08

Военно-сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана проведут военные учения на северных границах страны, - заявил командующий ВСС КСИР Мохаммад Пакпур.

"В ближайшие дни региональный штаб КСИР проведет масштабные учения сухопутных войск КСИР на северных границах страны и в районе торгово-промышленной свободной зоны Аракс", – цитирует слова Пакпура иранское информационное агентство Tasnim.

Напомним, накануне военно-морские силы Ирана и Омана провели совместные учения в северной акватории Индийского океана, призванные обеспечить морскую безопасность двух стран.