С больной головы на здоровую: Париж обвинил Москву в раскачивании Южного Кавказа 

Президент Франции Эммануэль Макрон в программе L'Événement на телеканале France 2 обвинил Россию в дестабилизации Южного Кавказа, а Азербайджан – в "оккупации" собственных территорий в Карабахском экономическом районе. Заявление было сделано в ответ на обращение путешественника и писателя Сильвена Тессона и направлено на внутреннюю французскую аудиторию – местную армянскую диаспору. Тем не менее, оно прозвучало в открытом эфире, и будет уместно разобрать его ключевые моменты.

Речь Макрона стартовала с упрека со стороны ведущей в том, что "Франция бросила Армению на произвол судьбы", и, соответственно, строилась как стандартное оправдание внешней политики Париж в отношении Еревана: обещания поддержки + перекладывание ответственности на других. С самого начала президент Франции предупредил, что будет говорить о перевернутой реальности, где черное выглядит белым, сказав: "Армения – страна, с которой у нас особая связь. Потому что Армения всегда боролась за толерантность и мир в этом регионе".

Но Республика Армения с первого же дня своей независимости боролась исключительно за оккупацию территорий соседнего государства – Азербайджана, и по этой причине в регионе Южного Кавказа три десятилетия продолжалась Карабахская война. Территориальные претензии к Азербайджану до сих пор закреплены в Конституции Армении, ссылающейся на нелегитимный документ АрмССР о присоединении к ней части земли АзССР. Вместо толерантности в Республике Армения долгие годы культивировались крайние формы национализма, не выветрившиеся и по сей день, через 4,5 года после изгнания из власти "партии войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Полностью игнорируя историю армяно-азербайджанского конфликта, Эммануэль Макрон объявил Баку разжигателем Карабахской войны и "захватчиком Карабаха". Но Карабахский экономический район всегда был территорией Азербайджанской Республики, до того – территорией АзССР, до того – территорией Азербайджанской Демократической Республики. В Карабахе находится один центров азербайджанской культуры, армянское население было массово переселено туда только в XIX веке, после вхождения Карабахского ханства в состав Российской империи. Армяно-азербайджанский конфликт, выросший в Карабахскую войну, разожгли организованные группы националистов в Ереване и НКАО по заданию советского руководства, работавшего над развалом СССР.

Все годы после установления режима прекращения огня Азербайджан дипломатическими средствами – надо добавить, принимая сопредседательство Франции в Минской группе ОБСЕ – добивался деоккупации азербайджанской земли. Требование вывода армянских оккупационных войск из Азербайджана содержится в четырех резолюциях Совбеза ООН, под которыми стоят и французские подписи. А последний этап войны в 2020 года начался с принятия в Ереване военной стратегии "новая война – новые территории". В июле 2020 года армянское руководство попыталось получить контроль над частью Товузского района АР, а затем принялось готовить наступление по всей линии фронта. Это наступление пришлось на утро 27 сентября, тут же захлебнулось в контрнаступлении армии Азербайджана и привело к капитуляции Армении в ночь на 10 ноября.

Оставаясь в перевернутой реальности, Эммануэль Макрон обвинил Россию в раскачивании Южного Кавказа. Своим избирателям он сообщил, что на границе Азербайджана и Армении стоят 5 тыс российских солдат, и это "возвращение России в регион для ослабления Армении", ради чего Москва якобы "воспользовалась конфликтом, вмешалась в него и сыграла в игру Азербайджана". Здесь белое и черное намеренно перепутано в каждой фразе. Если по порядку, то российская миротворческая миссия находится не на границе двух республик, а внутри Карабахского экономического региона. На армяно-азербайджанской границе никогда не было даже российских пограничников, в отличие от турецко-армянской и иранско-армянской, где сотрудники Погрануправления ФСБ контролируют рубежи Армении по договору Еревана и Москвы.

Россия не "возвращалась в регион", поскольку никогда оттуда и не уходила. И Азербайджан, и Армения являются стратегическими союзниками Российской Федерации, с обеими республиками у нее налажены тесные связи на абсолютно всех уровнях. Своим союзникам на Южном Кавказе Москва желает только укрепления и развития, и прилагает для этого все усилия, и прежде всего посреднической работой по окончательному урегулированию их отношений. В отличие от Парижа, которому жители Армении интересны только как инструмент сбора голосов армянской диаспоры во Франции, Москва заинтересована в нормализации их жизни, обеспечении безопасности в регионе в целом, которого можно добиться лишь заключением мирного договора Баку и Еревана.

И Россия никогда не пользовалась армяно-азербайджанским конфликтом как каким-то средством геополитического воздействия, напротив всегда стремилась мирно его разрешить. Она не вмешивалась в Отечественную войну Азербайджана, хотя армянское руководство прямо этого требовало и пыталось спровоцировать ОДКБ на участие в боевых действиях на стороне Еревана. При этом на протяжении всех трех десятилетий своей независимости Российская Федерация в политике на Южном Кавказе, как и в любых других регионах мира, руководствовалась только собственными национальными интересами, а не "играла в игры". Интересы эти заключаются в здоровом экономическом сотрудничестве, согласованности политических позиций и крепких человеческих связях с соседями.

Однако с точки зрения перевертыша-Макрона конструктивная работа России выглядит как "дестабилизация региона и попытка создать беспорядки на Южном Кавказе, чтобы ослабить и разделить нас всех". Зачем французский президент говорит это после того, как принял участие в диалоге президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в Праге? Помимо понятной задачи купить голоса французских армян есть еще и задача вернуть Париж на Южный Кавказ. В дни Отечественной войны Азербайджана Париж был выброшен из региона своей ангажированностью и открытой поддержкой страны-агрессора – Армении. Сейчас французское руководство работает над восстановлением своих позиций, но для начала делает фокус на Ереван как более простой способ возвратиться в регион.

Сделать это не так просто, поскольку Россия впускать Францию в Армению не намерена, и Эммануэль Макрон этой явно постановочной передачей на France 2 призывает режим Никола Пашиняна решительнее переходить из российского союзничества во французское подданство. Он буквально нажал на все риторические кнопки, которые только есть в сознании современного армянского истеблишмента, всю вину Еревана в конфликте и войне переложил на Баку и Москву и пообещал всемерную поддержку любым планам Армении. Однако перспектив у вторжения Франции на Южный Кавказ нет. Военного присутствия стран НАТО на пространстве ОДКБ Россия не допустит, и у нее есть для этого все инструменты, а политические игры Пашиняна с Макроном ни к чему не приведут. Риторика останется риторикой.

Как ни переворачивай реальность на словах, действовать все равно приходится в действительном мире, а не в придуманном.