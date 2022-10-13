Венгрия считает критически важным вопрос безопасности "Турецкого потока"

13 окт. 13:53

Власти Венгрии рассматривают как критически важный вопрос обеспечения безопасности "Турецкого потока", заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.

"Нам нельзя исключить российские источники энергии из нашего энергобаланса, поэтому для нас исключительно важно, чтобы "Турецкий поток" функционировал безопасно. Мы обеспокоены и шокированы подрывами, которые были совершены на "Северных потоках" - это новое измерение в сфере европейской безопасности, потому что атака была совершена в отношении стратегической инфраструктуры Европы", - цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Будапешт считает очень нежелательными такие инциденты с "Турецким потоком", так как после возможной диверсии на нем безопасность поставок энергоносителей в Венгрию будет под угрозой.

Сийярто приветствовал слова главы "Газпрома" Алексея Миллера, которые он произнес на встрече с главой МИД Венгрии, - о том, что компания будет обращать особое внимание на перенаправление газа по южному маршруту, что гарантирует надежность поставок в страну.

"Мы очень рады, что приняли участие в строительстве "Турецкого потока", - заключил министр иностранных дел Венгрии.