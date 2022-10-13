Подростков ударило током в только что отремонтированном фонтане в Тбилиси

13 окт. 13:29

Дети получили удар током в только что отремонтированном фонтане в Тбилиси, о ЧП сообщают СМИ.

Инцидент произошел в центральном парке Ваке. По данным телекомпании "Формула", подростки играли с мячом и уронили его в фонтан. Чтобы достать его, двое из них забрались в сооружение, где их ударило током. Помог им третий приятель, а очевидцы позвонили в "скорую".

Пострадавших в шоковом состоянии отвезли в клинику Хечинашвили. Третьему молодому человеку оказали помощь на месте - ему потребовалось снять стресс, вызванный испугом, передает "Новости-Грузия".

Накануне мэрия заявила о завершении ремонта малого каскада и круглого фонтана в парке. "Я не знаком с этой темой, но спрошу. Очевидно, что все должно быть учтено, и, конечно, по этому поводу спросят с соответствующих компаний, которые работали", - пообещал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В МВД Грузии сообщили, что инцидент расследуется по ч.1 ст.240 УК Грузии - нарушение правил безопасности, повлекшее менее тяжкий или тяжкий вред здоровью.