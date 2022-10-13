В Адыгее создано молодежное ведомство

13 окт. 13:24

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о создании нового ведомства - комитета республики по делам молодежи для координации работы с молодежным активом.

"Подписал указ о создании комитета республики Адыгея по делам молодёжи. Это решение продиктовано временем: в регионе сформирована обширная инфраструктура молодёжных движений и объединений, которая активно занимается волонтёрством, участвует в общественной и политической жизни Адыгеи", - написал Кумпилов в своем Telegram-канале.

Комитет будет координировать работу с молодежным активом, вовлекая подростков в созидательную деятельность, совместно с ними генерировать новые идеи и проекты, интересные самим ребятам и полезные для общества.

"Уверен, что создаваемый комитет станет мощным инструментом в реализации государственной молодежной политики, позволит еще эффективнее решать поставленные президентом страны задачи по раскрытию потенциала молодежи во всех сферах деятельности", - добавил Кумпилов.