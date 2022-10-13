Новак: экспорт газа в восточном направлении может составить 100 млрд куб м

13 окт. 13:18

Россия может нарастить объем трубопроводного экспорта газа в восточном направлении до 100 млрд куб м в год, заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Это одно направление развития инфраструктуры дает нам примерно около 100 млрд куб. м газа дополнительных поставок в восточном направлении", - сказал он, выступая на Российской энергетической неделе.

По его словам, речь идет в том числе про газопровод "Сила Сибири", по которому будет поставлено в 2023 году 22 млрд куб м, а к 2027 году - 38 млрд куб м. Также российская сторона будет поставлять 10 млрд куб м по новому дальневосточному маршруту, а также 50 млрд куб м газа по обсуждаемой магистрали "Сила Сибири - 2".