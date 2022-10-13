Министр: законы Грузии запрещают выдать Саакашвили Украине

13 окт. 13:15

Выдача Украине бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили невозможна, сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

Ранее украинский адвокат грузинского политика Вадим Заворитный рассказал, что украинский суд поручил украинской юстиции обратиться к Тбилиси с просьбой о временной выдаче Саакашвили, чтобы он мог прийти в суд по делу 2018 года в качестве потерпевшего.

"Официального запроса такого рода не поступало, поэтому обсуждение этого вопроса с нашей стороны может быть несколько нерелевантным. Однако, в случае поступления запроса такого типа, есть основания для отказа, предусмотренные международными договорами и законодательством Грузии", - цитирует министра Sputnik Грузия.

Брегадзе подчеркнул, что грузинская сторона располагает законными основаниями для отказа, и напомнил, что на данный момент Саакашвили осужден по двум уголовным делам, судебные процессы ведутся еще по трем.