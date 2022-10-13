РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Министр: законы Грузии запрещают выдать Саакашвили Украине

Министр: законы Грузии запрещают выдать Саакашвили Украине

Выдача Украине бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили невозможна, сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

Ранее украинский адвокат грузинского политика Вадим Заворитный рассказал, что украинский суд поручил украинской юстиции обратиться к Тбилиси с просьбой о временной выдаче Саакашвили, чтобы он мог прийти в суд по делу 2018 года в качестве потерпевшего.

"Официального запроса такого рода не поступало, поэтому обсуждение этого вопроса с нашей стороны может быть несколько нерелевантным. Однако, в случае поступления запроса такого типа, есть основания для отказа, предусмотренные международными договорами и законодательством Грузии", - цитирует министра Sputnik Грузия.

Брегадзе подчеркнул, что грузинская сторона располагает законными основаниями для отказа, и напомнил, что на данный момент Саакашвили осужден по двум уголовным делам, судебные процессы ведутся еще по трем.

685 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version