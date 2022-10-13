СНБ Армении возбудила уголовное дело о пособничестве терроризму

13 окт. 13:10

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении завела уголовное дело о пособничестве совершению террористического акта на Крымском мосту, - сообщили в пресс-службе организации.

"В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном управлении СНБ Армении возбуждено уголовное дело в связи с пособничеством международному терроризму, контрабанде взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц, а также подделкой документов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, - добавили в ведомстве.