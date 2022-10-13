Redwings свяжет прямые рейсы из Уфы в Махачкалу 

13 окт. 13:07

Авиакомпания Redwings 16 ноября запускает прямые рейсы из Уфы в Махачкалу, информирует пресс-служба компании.

"Redwings запускает прямые субсидируемые рейсы из Уфы в Махачкалу. Это направление уникально и будет доступно только пассажирам Redwings. Рейсы Уфа-Махачкала и Махачкала-Уфа будут выполняться с 16 ноября по средам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.