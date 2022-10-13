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Redwings свяжет прямые рейсы из Уфы в Махачкалу 

Redwings свяжет прямые рейсы из Уфы в Махачкалу 

Авиакомпания Redwings 16 ноября запускает прямые рейсы из Уфы в Махачкалу, информирует пресс-служба компании. 
"Redwings запускает прямые субсидируемые рейсы из Уфы в Махачкалу. Это направление уникально и будет доступно только пассажирам Redwings. Рейсы Уфа-Махачкала и Махачкала-Уфа будут выполняться с 16 ноября по средам", - говорится в сообщении. 
Уточняется, что полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

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