Россия не примет результатов расследования диверсии на "Северных потоках"

13 окт. 12:53

Россия не признает результатов расследований по диверсиям на "Северных потоках", если в них не будут участвовать российские специалисты, - заявили в МИД РФ.

"В МИД России в последние дни были вызваны главы дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве. Им высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное еще 5 октября обращение председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО "Газпром" к проводимому совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий, совершенных 26-27 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

Появляется информация об участии в расследовании других стран, в том числе США.

При отказе в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям Москва будет исходить из того, что упомянутым странам "есть что скрывать" или они "покрывают исполнителей этих террористических актов".

"Россия, разумеется, не признает никакие "псевдо­результаты" такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты", - говорится в сообщении.