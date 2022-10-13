Крымские школы решено не переводить на "удаленку"

13 окт. 12:50

Власти Крыма решили не переводить школы на удаленную форму обучения, об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание Антитеррористической комиссии, на нем обсуждались участившиеся сигналы о минировании школ и детских садов.

"Будем действовать в рамках действующего законодательства. Учебный процесс продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет", - подчеркнул глава Крыма.

Он подчеркнул, что безопасность школ и детсадов будет полностью обеспечена.