"Газпром" может начать прокачку газа через Иран

13 окт. 12:41

"Газпром" имеет перспективную возможность транспортировать свой газ через Иран в соседние страны, в том числе в Пакистан, сообщил журналистам заместитель министра нефти Ирана Ахмед Асадзаде.

"Соседи Ирана - большой рынок потребителей газа. Для "Газпрома" это большая возможность через территорию Ирана свой газ экспортировать на рынок соседей Ирана. Как пример страны можно назвать Пакистан - это большой потребитель газа", - сказал он в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

Ранее сообщалось, что РФ и Иран заключили сделки в нефтегазовой отрасли на сумму, превышающую $40 млрд.