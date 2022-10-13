Владимир Путин побеседовал с эмиром Катара

13 окт. 12:38

Президент РФ Владимир Путин на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, отметив успешное развитие отношений Москвой и Дохой

"Отношения между Катаром и Россией развиваются успешно. У нас объем товарооборота пока небольшой, но имеет тенденцию к увеличению. Благодаря вашему участию непосредственном осуществляется и инвестиционная деятельность, и надо сказать, что она очень диверсифицирована, по самым разным направлениям осуществляются инвестиции", - подчеркнул Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер пояснил, что речь идет в том числе и о таких востребованных сегодня направлениях, как фармацевтика, производство удобрений, инфраструктура. Он добавил, что "это очень интересно, и мы будем продолжать это делать, с удовольствием".

"Хочу сказать, что очень рад вас снова видеть. Как и договаривались, будем рады видеть вас и в России", - добавил Путин.