Боррель: ядерная атака против Украины вызовет мощный военный ответ

13 окт. 12:25

Запад даст мощный военный ответ на якобы возможное применение Россией ядерного оружия против Украины, он не будет ядерным, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", - сказал он, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

Далее глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что масштабы ответных военных мер Запада якобы "приведут к уничтожению российской армии", передает ТАСС.