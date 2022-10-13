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Боррель: ядерная атака против Украины вызовет мощный военный ответ

Боррель: ядерная атака против Украины вызовет мощный военный ответ

Запад даст мощный военный ответ на якобы возможное применение Россией ядерного оружия против Украины, он не будет ядерным, заявил  верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", - сказал он, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

Далее глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что масштабы ответных военных мер Запада якобы "приведут к уничтожению российской армии", передает ТАСС.

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