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К праздникам из Ростова в Кисловодск пойдут дополнительные поезда

К праздникам из Ростова в Кисловодск пойдут дополнительные поезда

На ноябрьские праздники из Ростова-на-Дону в Кисловодск будут ходить дополнительные поезда, - сообщает пресс-служба ставропольского муниципалитета.

Составы будут ходить с третьего по шестое ноября, поскольку в связи с праздником народного единства, который будет отмечаться четвертого ноября, власти планируют увеличение туристического трафика между городами.

"Традиционно в первую неделю ноября в Кисловодске ожидается наплыв туристов. Город встречает гостей теплом и солнцем", - рассказал глава курорта Евгений Моисеев, - передает "АиФ-Ставрополье".

Стоимость билетов для путешественников по маршруту между Ростовом и Кисловодском в ведомстве не сообщают.

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