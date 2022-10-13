К праздникам из Ростова в Кисловодск пойдут дополнительные поезда

13 окт. 12:14

На ноябрьские праздники из Ростова-на-Дону в Кисловодск будут ходить дополнительные поезда, - сообщает пресс-служба ставропольского муниципалитета.

Составы будут ходить с третьего по шестое ноября, поскольку в связи с праздником народного единства, который будет отмечаться четвертого ноября, власти планируют увеличение туристического трафика между городами.

"Традиционно в первую неделю ноября в Кисловодске ожидается наплыв туристов. Город встречает гостей теплом и солнцем", - рассказал глава курорта Евгений Моисеев, - передает "АиФ-Ставрополье".

Стоимость билетов для путешественников по маршруту между Ростовом и Кисловодском в ведомстве не сообщают.