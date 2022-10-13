В России выявили еще 15 477 случаев коронавируса

13 окт. 11:59

В России за минувшие сутки выявили 15 477 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1268, в Санкт-Петербурге - 951, в Подмосковье - 558. В Краснодарском крае - 237, в Ставропольском крае - 208, в Крыму - 81, в Дагестане - 15, в Кабардино-Балкарии - 24, в Адыгее - 40, в Карачаево-Черкесии - 36, в Чечне - 11, в Северной Осетии - 40, в Ингушетии - 14.

За сутки в России госпитализировали 1 825 заболевших ковидом против 1 813 днем ранее (рост на 0,7%). Число госпитализаций увеличилось в 35 регионах и уменьшилось в 46, в четырех ситуация осталась без изменений.

Умер за сутки из-за ковида 101 пациент. Днем ранее в стране зарегистрировали 15 640 случаев заражения и 105 смертей, всего с начала пандемии - 21 264 080 и 388 610 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 30 793 против 30 409 днем ранее, до 20 531 754.