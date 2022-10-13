Новак: у России и Азербайджана есть темы для обсуждения по нефтяному транзиту

13 окт. 11:36

России и Азербайджану, как странам, имеющим нефтепроводную инфраструктуру, есть что обсудить, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи с министром энергетики АР Парвизом Шахбазовым.

У российского чиновника спросили, обсуждался ли на переговорах транзит нефти.

"Азербайджан имеет нефтепроводную инфраструктуру, у нас в этом плане есть темы для обсуждения", - цитирует ответ Новака "Интерфакс".

Вице-премьер добавил, что вопрос свопов не поднимасля.

Новак напомнил, что у Москвы с Баку "есть совместные проекты и в нефтяной, и в газовой отрасли", российские компании работают с азербайджанскими.