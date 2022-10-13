Россия примет Дни культуры Ирана

13 окт. 11:31

В России в 2023 году пройдут Дни культуры Ирана, информирует Минкультуры.

Уточняется, что проведение мероприятия было анонсировано в ходе переговоров замминистра культуры РФ Аллы Маниловой и замглавы Организации по культуре и исламским связям Ирана Хоссейна Рузбехи. Стороны обсудили наращивание сотрудничества двух стран в сфере культуры.

"Члены иранской делегации позитивно восприняли предложение российской стороны об организации данного события не только в столице, но и в регионах", - сообщает ведомство.

Манилова отметила, что сотрудничество двух стран в сфере культуры является "непрерывным и приоритетным" для ведомства.