Пашинян между молотом Москвы и наковальней Запада

Как и ожидалось, инициированная Ереваном "наблюдательная миссия стран ЕС" на границе с Азербайджаном вызвала нескрываемое раздражение российской стороны. Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по этой теме был вполне однозначным.

"Формальное решение ЕС на этот счет, как мы понимаем, пока не принято. Мы усматриваем в этом очередные попытки ЕС любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, потеснить посреднические усилия России", - подчеркнула она. Мария Захарова также напомнила в этом контексте о неудачной посреднической миссии ЕС по украинскому конфликту, которая длилась 8 лет.

"Мы исходим из того, что единственным ключом к примирению Баку и Еревана, установлению прочного мира и долгосрочной стабильности в регионе является полная реализация трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. В связи с этим мы поддерживаем регулярные контакты с нашими азербайджанскими и армянскими коллегами. Надеемся воспользоваться мероприятием, которое состоится в рамках заседания Совета глав МИД СНГ в Астане", - отметила официальный представитель МИД России.

Судя по первым вестям из Астаны, переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях Совета глав МИД СНГ в Астане прошли непросто. Российская сторона довела свое недовольство до армянской стороны. Не секрет, что главный вектор российского гнева направлен на позиционирующий себя как "союзнический" Ереван, поскольку миссия ЕС будет дислоцирована по прямому приглашению официального Еревана на приграничной армянской территории, а авторство этой не очень дружественной Кремлю идеи принадлежит Николу Воваевичу (хотя здесь, вероятно, не обошлось без подсказки "западных партнеров").

Не случайно, что на встрече с Сергеем Лавровым в Астане Арарат Мирзоян фактически поставил Москве в пример "западных партнеров", напомнив, что ЕС уже принял решение об отправке наблюдательной миссии в Армении (в то время, как ОДКБ только планирует это сделать). Более того, армянский министр на встрече с главой российской дипломатии заявил, что "некоторые страны в ООН, с которыми нет той длительной истории дружбы, сделали более четкие заявления по армяно-азербайджанской границе". Нескрываемая агрессивная риторика Мирзояна по отношению к России, очевидно, стала ответом на жесткие претензии, которые были озвучены Лавровым своему визави с глазу на глаз.

Конечно же, присутствия "западных наблюдателей" на территории Армении в сложившихся геополитических реалиях Москва терпеть не будет. Сложно представить себе ситуацию, что наблюдатели ОДКБ и Запада будут развернуты рядом друг с другом. Вероятно, Кремль будет всеми силами продавливать отказ Еревана от западных наблюдателей, а Ереван – пытаться выторговать себе за это преференции от России. Но будут ли от России преференции за отказ от предательства – большой вопрос, ведь они создадут плохой прецедент.

К слову, свое недоумение опасными дипломатическими виражами Армении на западном треке выразила не только Москва. Весьма деликатно, но от этого не менее четко свою позицию обозначила и Исламская Республика Иран. Председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента ИРИ Ибрагим Азизи на встрече с делегацией армянских парламентариев 11 октября напомнил, что "проблемы региона должны решать страны региона, и под предлогом этих проблем не следует открывать регион для иностранных держав".

Какова в этой ситуации позиция Баку? В отличие от прозападных метаний армянской дипломатии, целью которых является нейтрализация "неудобных" для Еревана положений трехсторонних договоренностей с Азербайджаном и Россией от 9 ноября 2020 года, азербайджанская дипломатия находится на более стабильных позициях. Азербайджан является сторонником неукоснительного выполнения положений трехстороннего заявления, поскольку они подразумевают вывод остатков вооруженных сил Армении из Карабахского экономического района, а также создание беспрепятственного сообщения между Зангиланским районом и Нахчыванской Автономной Республикой – Зангезурского коридора.

Армения, не желающая и не спешащая выполнять эти политически непопулярные в Ереване договоренности, под различными предлогами затягивает процесс. После ощутимого ужесточения позиции Баку Никол Пашинян предпочел подстраховаться "западным" посредническим треком. В иное время это казалось невозможным, однако концентрация России на СВО на Украине создала у армянской стороны ошибочную иллюзию временной "слабости" Москвы.

Но спасут ли западные посредники Ереван, не обернется ли армянский прыжок в иллюзорное "окно возможностей" падением с множественными переломами? Переговоры, ведущиеся под западной модерацией, подразумевают заключение мирного договора, который также будет включать безоговорочное (без какого-либо "статуса") признание Арменией суверенитета Азербайджана над Карабахским экономическим районом, что вновь ставит ребром вопрос вывода остатков ВС Армении из Карабаха, а также прекращение прямого или косвенного финансирования Арменией сепаратистских структур.

Возможно, в краткосрочной перспективе для Еревана это более приемлемый вариант – избавиться от карабахского "балласта" (в том числе, финансового), стабилизировав при этом пограничную ситуацию с Азербайджаном под серьезные гарантии Запада. Но здесь важно определить, освобождает ли подписание подобного мирного соглашения от необходимости выполнения положений трехсторонних заявлений, подписанных с Азербайджаном и Россией, в том числе и по особенно болезненной для Еревана части Зангезурского коридора?

Здесь начинается самое интересное. Разблокирование коммуникаций между Азербайджаном и Арменией – логичный шаг после подписания мирного договора при любых посредниках – будь то Москва, Брюссель или Вашингтон. Азербайджанская сторона уже неоднократно заявляла, что готова к этому. Не случайно, что в оглашенных МИД Азербайджана пяти принципах готовящегося мирного договора, которые приняла и Армения, "открытие транспорта и коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес" прописаны отдельным пунктом. Для Азербайджана самое главное сейчас – это вывести армянских боевиков из Карабахского экономического района и получить бесперебойную связь с Нахчываном.

А вот путь Армении напоминает хождение по минному полю, причем без миноискателя. Один неверный шаг – и взрыв, грозящий утерей той или иной конечности. Например, если Армения рассматривает подписание мирного договора при посредничестве Запада как замену Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года (то есть без какой-либо отсылки к его положениям), то самое позднее в 2025 году она со стопроцентной вероятностью лишится беспрепятственного сообщения с Ханкенди по Лачинскому коридору. Более того, неизвестно, как тогда поведет себя Баку в вопросе Зангезурского коридора – там могут резонно возразить, что подписание мирного договора не освобождает Армению от иных обязательств по итогам капитуляции, и тема Зангезурского коридора вновь будет возвращена на повестку при первой же удобной возможности. Как показывает практика 2020 года, ждать подходящего момента Баку умеет.

Если же Никол Пашинян вернется в лоно российской модерации, то это станет непоправимым ударом по его репутации на Западе, а также перед ним поставят необходимость реализации Зангезурского коридора в том виде, в котором того требуют интересы России и Турции. Это, в свою очередь, в той или иной степени ограничит суверенитет Армении над Сюникской областью, что бы ни говорили стороны об уважении армянской территориальной целостности и нерушимости границ региона.

Как долго будут продолжаться армянские метания между Россией и Западом? Очевидно, что церемониться с Ереваном не будут ни в Баку, ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Не просто так американские чиновники говорят о пути к миру, "привязанному к конкретным временным рамкам" - они обозначены, согласно различным источникам, до конца года. Баку также вряд ли будет ждать дольше. Что предложит региону Москва, станет известно совсем скоро: в ближайшее время инициирован трехсторонний саммит между Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Одно можно сказать наверняка - разговор предстоит непростой, а его итоги могут быть либо прорывными, либо очень кровавыми.