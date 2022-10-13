В Адыгее заработала трасса в обход Майкопа

13 окт. 11:27

В Адыгее завершился третий, последний, этап строительства двухполосной автомобильной дороги в обход города Майкоп, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Общая протяженность автодороги, которая позволила вывести транзитный большегрузный транспорт за черту города, составляет около 28 км. Работы по последнему участку дороги велись с прошлого года. На эти цели было направлено 3,6 млрд рублей. Трасса соответствует 2-й технической категории, - передает "Интерфакс".

Проект завершен с опережением установленных сроков - к 100-летию республики.

"Объект для нас важный. Новая дорога свяжет одну региональную и две федеральные автодороги, а главное - существенно расширит транспортные возможности региона, разгрузит республиканскую столицу от транзитного потока, большегрузов. Это повлияет на безопасность и комфортность дорожного движения, экологию Майкопа, а также на развитие городской среды", - сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.