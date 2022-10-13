РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ЦБ РФ решил постепенно отказываться от поддержки участников финансового рынка

ЦБ РФ решил постепенно отказываться от поддержки участников финансового рынка

Центральный Банк России намерен постепенно отменять действующие меры поддержки участников финансового рынка, сообщил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния в ходе выступления на Уральской конференции НАУФОР

"Мы проанализировали меры, которые мы использовали, и понимаем, что из некоторых этих мер можно постепенно выходить. <…> Делать это будем не спеша, от каких-то мер сами участники отказались, какие-то были не очень востребованы", - цитирует его ТАСС.

В частности, отметил чиновник, ЦБ РФ собирается отменять меры операционного характера, касающиеся отчетности, поскольку непрозрачность оценки активов служит причиной искажений и накапливания рисков. В то же время, меры, для которых требуется отвлечение ресурсов и увеличение капитала, будут прекращать действовать постепенно.

"Ничего форсировать не будем, это будет не месяц и не два - это будет несколько лет, скорее всего. Мы закончим анализ где-то в ноябре и сможем более предметно сориентировать", - указал Габуния.

675 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version