ЦБ РФ решил постепенно отказываться от поддержки участников финансового рынка

13 окт. 11:21

Центральный Банк России намерен постепенно отменять действующие меры поддержки участников финансового рынка, сообщил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния в ходе выступления на Уральской конференции НАУФОР

"Мы проанализировали меры, которые мы использовали, и понимаем, что из некоторых этих мер можно постепенно выходить. <…> Делать это будем не спеша, от каких-то мер сами участники отказались, какие-то были не очень востребованы", - цитирует его ТАСС.

В частности, отметил чиновник, ЦБ РФ собирается отменять меры операционного характера, касающиеся отчетности, поскольку непрозрачность оценки активов служит причиной искажений и накапливания рисков. В то же время, меры, для которых требуется отвлечение ресурсов и увеличение капитала, будут прекращать действовать постепенно.

"Ничего форсировать не будем, это будет не месяц и не два - это будет несколько лет, скорее всего. Мы закончим анализ где-то в ноябре и сможем более предметно сориентировать", - указал Габуния.