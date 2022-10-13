Глава Кабардино-Балкарии прочтет лекцию в КБГУ

13 окт. 11:12

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков прочтет лекцию студентам Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ). Об этом его попросили представители институт права экономики и финансов вуза. Во время встречи с членами Ученого совета КБГУ, которая состоялась в рамках празднования 90-летия вуза, представительница института права, экономики и финансов подчеркнула, что у главы региона «прекрасные риторические способности».

«Пожалуйста, найдите для нас время, проведите у нас лекцию на любую актуальную для республики тему, студентам будет очень приятно», - обратилась она.

Коков, в свою очередь, принял приглашение и отметил, что «сегодня одним из серьезных институтов по работе с молодежью считается институт наставничества».